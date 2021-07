▲ El primero de agosto, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la consulta popular para saber si la ciudadanía quiere que se lleve a juicio a ex presidentes de México que hallan cometido delitos durante su administración. Mientras tanto, varios activistas han instalado varios kioscos informativos en la ciudad. Foto Cuartoscuro

ebo iniciar con una confesión que no muchos se atreverían a publicitar: yo jamás estuve de acuerdo con la idea de convocar a una consulta pública nacional, en torno a la procedencia de un juicio a los pasados titulares del Poder Ejecutivo, por flagrantes delitos cometidos, auspiciados, tolerados, ocultados, durante el ejercicio de su encargo.

Pero mi oposición no era porque de entrada considerara a los presuntos responsables inocentes, víctimas de una infame persecución de carácter político. Por el contrario, para mí, su culpabilidad era tan obvia, evidente y tan fácilmente comprobable (con mínima voluntad de aplicación de la ley, por supuesto), que en el juicio más rigurosamente apegado a derecho: presunción de inocencia, debido proceso y respeto absoluto a los fundamentales derechos humanos, no podría producirse otro fallo que no fuera el de culpabilidad. Plena y total culpabilidad.

Fueron muchos los políticos, politólogos, analistas, adivinadores, agoreros, encuestólogos que también expresaron su rechazo e inconformidad hacia la inconcebible infamia que se tramaba contra la estirpe divina de los siempre intocables. Sin embargo, su indignación y santa cólera nada tenían en común con mi poco diplomada y menos aún, doctorada opinión. La mayoría (no es justo englobar sin dejar resquicio para los buenos, que evidentemente los hay) de los siempreopinantes, se mesaban sus cabelleras (los que aún las conservan, obviamente), tratando de encontrar el origen, las razones de tan incomprensible iniciativa. Llegó a darse el caso del cretino que, pensando sacarse un 10, en la muy competida runfla (conjunto de cartas de un mismo palo, según un lexicón a la mano) de gatilleros, de condotieros, de acridios (les apodó Regino Hernández Llergo), que sostienen diariamente reñida batalla por escribir o proferir el comentario más servil y mentiroso, sobre todo lo que al Presidente y sus colaboradores concierna, afirmó que el sorprendente circunloquio jurídico que surgió intempestivamente de la manga lópezobradoriana, era una prueba de la falta de ignorancia del Presidente (argumento atribuido al notable jurisconsulto don Mario Moreno. Citado de memoria).

Era claro que el Presidente era tan ignorante y torpe que se había metido en el berenjenal de la consulta nacional de manera totalmente innecesaria.