l próximo fin de semana se reunirán en Venecia, Italia, los secretarios de Hacienda del G-20. El Grupo –al cual pertenece México– es un foro integrado por las economías más importantes del mundo, e incluye a las más desarrolladas como a las emergentes, al mismo tiempo coordina políticas macroeconómicas de alcance mundial. Figura en su agenda un tema central: obligar a las compañías multinacionales a pagar impuestos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llevará la representación de México. Ya antes hubo un acuerdo del G-7, el grupo que reúne exclusivamente a las economías más desarrolladas, en ese sentido. Son dos vías por las que se pretende lograr el propósito. Primero, hacer que empresas digitales como Netflix, Google o Amazon paguen impuestos en los países donde operan, con independencia del lugar donde tienen sus oficinas centrales. Consiguen hoy eludir el impuesto sobre la renta (ISR) porque no tienen presencia física, hacen su negocio por medio de la red. La otra vía es imponer uno global mínimo de 15 por ciento, de tal manera que pierdan su atractivo paraísos fiscales como Irlanda, donde los gravámenes son bajos o nulos. Es decir, no tendría sentido que las compañías se movieran a un paraíso donde también tendrían que pagar contribuciones.

Las cuentas dudosas

En su primera entrega de la revisión a la cuenta pública 2020 del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un presunto daño al erario por 588 millones 840 mil pesos. Esta cifra se desprende de 125 auditorías a diversas secretarías, empresas del Estado y programas federales. Prácticamente la mitad del monto total por comprobar corresponde a la de Comunicaciones y Transportes. ¿Se puede confiar en la Auditoría? Quedó en duda el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿Fue de 300 mil millones de pesos, como dijo, o menor? La ASF realiza tres entregas de su revisión a la cuenta pública. La siguiente será en octubre de este año y la última en febrero de 2022, pero su credibilidad quedó en entredicho. El expediente que abrió la Cámara de Diputados al auditor David Colmenares se ha ido empolvando.

