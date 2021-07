Prensa Latina, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 5 de julio de 2021, p. 24

La Paz., El ex comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia Jorge Gonzalo Terceros Lara, y el ex comandante de la Armada, Gonzalo Jarjuri Rada, fueron detenidos este fin de semana por su presunta implicación en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ambos fueron capturados el sábado en Santa Cruz y trasladados a La Paz, confirmó antier el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Ninguno de los dos se resistió al arresto.

Con estas dos detenciones ya son cinco los militares de alto rango detenidos como parte de la investigación del golpe de Estado contra Morales, quien fue conminado por el alto mando castrense a renunciar en medio de protestas impulsadas por la oposición de derecha que sin pruebas alegó que hubo fraude en las elecciones en las que Morales ganó un quinto mandato.

También está en prisión desde el 13 de marzo la presidenta golpista Jeanine Áñez, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel en la crisis política de 2019, que derivó en la asonada.

En este contexto se informó que un policía muerto y varios cocaleros heridos fue el saldo de enfrentamientos entre agentes y agricultores contrarios al gobierno en Los Yungas, en las afueras de La Paz.