Al concluir la movilización, fuera de la catedral de Acapulco, Jazmín Pelagio manifestó: Solamente quiero pedir justicia para mi hijo. Era un niño bueno, no se metía con nadie. Él estaba en horario de trabajo, hasta donde yo supe, pues me envió un mensaje. Él estuvo en su empresa No es justo que estén matando inocentes, que se laven las manos diciendo simplemente: ahí quedó. ¡Queremos justicia!

Demandó a las autoridades que se pongan a trabajar y acusó: No he tenido respuestas claras sobre este caso. Ha habido mucha negligencia. ¡Quedé destrozada, él era mi único hijo! ¡No solo se lo llevaron a él, también me mataron en vida, ya no tengo motivos para seguir!