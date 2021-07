Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de julio de 2021, p. 8

Consejeros nacionales del PRI llamaron al diálogo para destrabar la problemática que mantiene la toma de las oficinas centrales del partido desde el martes pasado, así como a que la Comisión de Honor y Justicia actúe en contra de quienes transgredieron las normas.

“Todo lo que se hace violentando las reglas y los procedimientos no ayuda en absoluto ni siquiera a quienes tienen tomado el edificio y están exigiendo una serie de cosas (la renuncia del dirigente nacional, Alejandro Moreno, por los resultados de la elección del pasado 6 de junio) porque no se escucha su voz, sino que sólo se ve su acto”, advirtió Dulce María Sauri, quien fuera líder del PRI cuando ese partido perdió la Presidencia de la República.

Esto mismo ocurrió en el año 2000, anotó, sin embargo, (esos actos violentos) no se justifican. La primera cuestión importante es que se activen los mecanismos internos y uno de ellos es la Comisión de Honor para aplicar la norma interna y, en su caso, sancionar a quien se le impute la conducta .