Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 4 de julio de 2021, p. 7

La tendencia en los contagios por Covid-19 se ha ido modificando, ahora no son los adultos mayores quienes enfrentan el mayor riesgo de enfermar y por tanto de fallecer, sino jóvenes sin vacunar que han regresado a sus actividades laborales, sociales y de esparcimiento, alertaron especialistas en salud preventiva y epidemiología de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, la población de 25 a 39 años reporta el mayor porcentaje de casos positivos asociados a Covid-19 en México, con más de 794 mil hasta el pasado 21 de junio; desde mayo pasado, la Organización Panamericana de la Salud alertó que las hospitalizaciones y muertes de jóvenes estaban aumentando en América Latina y el Caribe, y destacó que si bien las población juvenil tiene mayor posibilidad de sobrevivir al contagio, también pueden permanecer durante semanas hospitalizados.