n el auditorio se escuchan aplausos para incitar a Rebeca a que tome la palabra, pero ella permanece en silencio. El hombre de la última fila se levanta y se dirige a Íñigo, el coordinador de la sesión:

–La señora lleva diez minutos allí y no ha dicho nada. Si no quiere, que no hable, pero que se retire para que los demás podamos hacerlo antes de que se nos termine el tiempo. Yo no podré venir el siguiente martes porque no he conseguido quien pueda quedarse con mi esposa. Su madre murió en febrero, por el Covid, y desde entonces no me habla. Es como si yo hubiera tenido la culpa de que mi pobre suegra... A veces dudo, pienso que sí, que a lo mejor fue porque fallé en algo, pero no sé...

Un coro desordenado le pide que se calle y deje hablar a Rebeca. La aludida se acerca al micrófono, abre los labios pero no dice nada y parece a punto de llorar.

–La entiendo, sé que está aturdida y ya ni sabe por qué llegó aquí. Lo mismo me pasó –dice desde el extremo penumbroso una voz femenina. Mi primer viernes vine por una apuración muy grande: una vecina había visto a mi hijo drogándose en la azotea con el Gallardo. Ese pobre muchacho, desde que su padre se fue de la casa dejó estudios, trabajo, ¡todo!, para dedicarse a la bebida, y ahora también a las drogas. Si no trabaja, ¿cómo las compra? De seguro, robando. Cualquier día lo matan. No quiero que mi hijo termine así. Se lo dije y se puso a defender al Gallardo. Le advertí que si vuelve a andar en malos pasos voy a echarlo de la casa. En vez de prometerme que haría caso, me insultó horrible. Lo hace a cada rato. Eso es lo que me tiene tan mal y llena de temores.

Llegué a estas reuniones para que alguien me ayudara a encontrar la salida. Aunque sigo con el problema, ya me siento mejor. Así que usted, Rebeca, hable, empiece.

–Es que no sé cómo... –murmura Rebeca desviando la mirada.

–Por el principio. Nada más piense por qué decidió acudir aquí y dígalo. Si lo desea, puede irse. Recuerde que en este lugar no hay puertas cerradas.

II

Con voz incierta, muy baja, Rebeca agradece la oportunidad de estar allí. La interrumpen gritos: No se oye. Más fuerte. Acérquese al micrófono .

–Por los nervios se me cierra la garganta –se disculpa Rebeca– y también me hago bolas porque me pasan muchas cosas por la cabeza que me da vergüenza decirles.

–¿Le da vergüenza confesar que tiene problemas? ¿Por qué cree que estamos aquí? –le pregunta el hombre que tiene una profunda cicatriz en la mejilla.

–Le cuento: hace dos años que me asaltaron en la carnicería donde trabajaba. Cuando detuve al ladrón él tomó el aplanador y me dio un golpazo en la cara. De milagro no me morí, pero me tardé bastante en reponerme. Cuando regresé a la carnicería, mi primo –que es el dueño– ya no quiso recibirme. No le importó dejarme en la calle, con mujer y tres hijos. Durante meses busqué chamba por todas partes, pero en ninguna me dieron oportunidad. Pienso que es por la cicatriz tan fea, que –según me dijo un paisano– sólo tienen los maleantes. La desesperación me hizo cometer locuras. Empecé por robarle su dinero a mi esposa y después a quien se dejaba, para tener con qué emborracharme. Todo el tiempo bebía. Llegué a tener delirios. En una de esas estuve a punto de matarme, por eso mi mujer me trajo aquí. Sigo viniendo, voy mejorando, pero no dejo de pensar que le vida me ha tratado muy mal; me volvió ladrón, vicioso...