Domingo 4 de julio de 2021, p. 21

Colima, Col., El activista David Díaz Valdez fue asesinado a balazos después de bajar de su vehículo en la delegación de Salahua, municipio de Manzanillo. Díaz Valdez denunció por años la contaminación de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, que afecta a la población de la comunidad de Campos desde la década de los 90.

El 21 de junio Díaz Valdez había salido de prisión después de ser acusado de despojo y daño a propiedad ajena. El activista estuvo encarcelado nueve meses y un juez lo liberó al no comprobarse los delitos que se le imputaron.

Según informes de la policía de Manzanillo, Díaz Valdez, fundador de Morena en ese municipio, fue acribillado la tarde del viernes por dos personas que llegaron en una motocicleta hasta su vehículo en Salahua.

Personal de la Cruz Roja llegó al lugar para comprobar que la víctima ya no presentaba signos vitales y fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se hizo cargo del cuerpo e inició con las investigaciones correspondientes.

Después de ingresar a prisión, Díaz Valdés difundió un mensaje en el que responsabilizó al gobernador priísta, José Ignacio Peralta, de su seguridad dentro del penal, así como al fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y al magistrado de Manzanillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida en este penal; si llegara a morir aquí, el estado es el responsable , señaló.