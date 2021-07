▲ La gente se reúne junto a la tumba del líder de The Doors, Jim Morrison, para conmemorar el 50 aniversario de su muerte en el cementerio Père Lachaise de París. Foto Afp y Ap

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 4 de julio de 2021, p. 8

París. Alrededor de un centenar de admiradores se acercaron este sábado a la tumba de Jim Morrison, en el cementerio parisino de Père Lachaise, para rendir homenaje al cantante en el 50 aniversario de su muerte.

Con camisetas con la imagen de Morrison estampada, bebiendo cerveza o fumando porros a escondidas, multitud de fans se acercaron a la lápida para recordar al cantautor estadunidense, fallecido el 3 de julio de 1971 en París.

Sin embargo, a causa de la crisis sanitaria, el panorama era muy distinto al de hace diez años, cuando acudieron al camposanto Ray Manzarek y Robby Krieger, ex teclista y ex guitarrista de The Doors, grupo del que Morrison era vocalista.

Normalmente, me encuentro a mucha gente que hoy no está aquí, ingleses, suecos, a causa del contexto sanitario , comentó a la Afp Christelle, de casi 50 años, sentada junto a un árbol no muy lejos de la tumba del Rey Lagarto, protegida por barreras y vigilada de cerca por dos policías.