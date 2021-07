▲ El ex aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, y la activista sueca Greta Tunberg se pronunciaron en Twitter sobre el accidente ocurrido el viernes en un ducto de Pemex, en la Sonda de Campeche, y cuestionaron el uso de combustibles fósiles. Tunberg compartió un video en el que se observa el incendio sobre la superficie del mar. “Las personas en el poder se llaman a sí mismos ‘líderes climáticos’, mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Éste es el mundo que nos están dejando”, lamentó. Sanders también compartió un video del incendio y reclamó: Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical. Esto es radical . Pemex informó que el incendio ocurrido a las 05:15 horas del viernes fue sofocado a las 10:45 horas. Foto Afp