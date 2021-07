Hay una anécdota que Thomas cuenta en las entrevistas: “Nuestro representante, que luego fue el de Metallica y de otras 12 bandas masivas, esperaba que a nosotros nos fuera igual. Vino a escuchar el segundo disco, Dub Housing (1978), y nos dijo que seríamos exitosos si repetíamos ese álbum dos o tres veces. El asunto es que nunca hicimos uno parecido al anterior; es nuestra gran debilidad y nuestra gran fortaleza. Así es la vida, mala suerte, no es que mire para atrás; la gente me pregunta sobre un disco de hace 30 años y no me acuerdo; me preguntan sobre uno que hice hace tres años y tampoco lo recuerdo. Cuando un álbum está terminado se pasa al planeamiento del próximo proyecto.

“¿Es mi pasado una influencia? Sí, soy David fucking Thomas, pero me interesa más lo que voy a hacer mañana que lo que hice ayer.”

Pasaron muchos años para que Thomas hablara sobre Rocket from the Tombs, teniendo en cuenta que la muerte por abuso de drogas de su guitarrista Peter Laughner lo llevó a ocupar un lugar en la lista de muertes prematuras: “Muchos nos acreditan como una de las primeras bandas punk, pero no éramos punk; simplemente estábamos enojados. Teníamos canciones complicadas, como 30 Second Over Tokyo; algunos temas poéticos, como So Cold, y otros con sentido del humor, por ejemplo Never Gonna Kill Myself Again. Tuvimos ideas únicas y las ejecutamos de forma violenta; el público decía que vernos era un shock. Uno de nuestros últimos espectáculos fue con Television. Tom Verlaine le dijo a Richard Lloyd: ‘Esa banda me da miedo’, y Lloyd respondió: ‘Si, algún día quiero tocar con ellos’”.

Entre el repertorio temprano de Pere Ubu se encontraba Final Solution, una canción que dejaron de tocar para que no se interpretara erróneamente: “Había tanta simbología nazi en la moda conectada a los principios del punk, como esváticas y todas esas cosas... El término ‘solución final’ podía asociarse con eso. La historia es que una vez tuve una fiebre muy alta y leí las obras completas de Arthur Conan Doyle; empecé a tener alucinaciones febriles asociadas con los cuentos; uno se llamaba ‘El problema final’, y así empezó la canción. Se puede cantar sobre la melodía vocal de Summertime Blues. Por todas esas connotaciones no la pusimos en el álbum; es una burla a la angustia adolescente, una sátira del rock.”