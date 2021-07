L

os flujos de migrantes siguen incrementándose a pesar de que la pandemia no ha sido controlada, si bien en los momentos más álgidos fueron obligados a un cierto impasse. Como era de esperarse, no sólo no han cambiado las causas por las que ellos huyen de sus países de origen, sino que se han profundizado, tanto las enormes desigualdades como los conflictos armados y la inseguridad ante grupos criminales, entre otros, forzando a millones de personas a buscar nuevas condiciones de vida.

Y la respuesta de los países que podrían y deberían ser receptores para estos migrantes forzados sigue siendo la misma, el cierre de fronteras. La propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue muy clara: no vengan porque no podrán pasar , pese a reconocer que la estrategia a seguir para revertir la tendencia migratoria es ir a las causas, lo que sin duda es correcto, pero requiere muchos pasos y tiempo para alcanzar ciertos resultados.

Resulta inapropiado generar un cuello de botella para alcanzar una supuesta migración ordenada, regular y legal , o lo que se ha llamado la gobernanza de la migración, que al final lo que pretende es controlarla de manera unilateral.

Es un error pensar en una política migratoria unilateral en la medida en que el fenómeno es de doble vía. Es decir, hay causas en el origen que fuerzan a las personas a buscar nuevos horizontes de vida, cuya urgencia impone en la mayoría de las ocasiones el desplazamiento irregular. Por otro lado, hay factores de atracción derivados de necesidades y exigencias de los mercados laborales de los países desarrollados, tales como conflictos demográficos profundos y dificultades en el sector educativo cuya resolución pasa por la contratación de trabajadores migrantes. El problema es que en ningún momento se ha planteado discutir ambos niveles de necesidades entre las partes involucradas para consensuar una política migratoria, cuya consecuencia es mantener el fenómeno migratorio como un problema de ilegalidad que favorece la permanente violación de los derechos humanos y la absoluta desprotección laboral de los migrantes.