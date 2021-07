D

esde el inicio, la idea de juzgar a los ex presidentes por sus saqueos, corrupción y masacres fue enfrentada con un argumento endeble: que se les aplique la ley y dejen de estar preguntándole a los ciudadanos. Más allá de que la consulta también es legal y de que su pregunta la redactó la Suprema Corte, el razonamiento de que las leyes son lo mismo que la justicia es pueril. La larga tradición de Antígona, que opone la justicia a la ley en Tebas, llega hasta los antiesclavistas y a los que objetan las leyes antijudías del nazismo, y está en el centro mismo de la idea del derecho como algo que se modifica y es histórico. Si no, ¿para qué tendríamos legisladores y jueces? Pero, sobre todo, ¿para qué constituirnos como ciudadanos?

Creo que el punto de la derecha empresarial al optar, en vez de hacer campaña por el no , por desacreditar el uso de la consulta popular como forma de la democracia, no es tanto sacralizar las leyes de inamovibles como desautorizar a los ciudadanos. A las dos y medio millones de firmas que pidieron la consulta contra los ex presidentes mexicanos, la derecha les ha llamado perros de Pavlov , salivando con cualquier urna. La metáfora ofensiva embona con el desprecio por los ciudadanos cuando su soberanía está por encima de la ley pero nunca cuando está debajo, es decir, cuando es obediente. Supone la animalización de la crítica al ciudadano total , esa defensa del hombre privado que hizo Norberto Bobbio cuando se opuso a las consultas ciudadanas sobre cualquier tema. El asunto es que éste no es cualquier tema. Juzgar a los ex presidentes por las consecuencias funestas de su corrupción y guerras de exterminio no es una banalidad porque enuncia el conflicto entre el pasado y el futuro, entre víctimas y victimarios, entre una élite abusiva que saqueó, sobornó, asesinó y hasta se robó el sentido mismo de la democracia mexicana en los fraudes electorales de 1988 y 2006. La campana de Pavlov, en todo caso, sería la que suenan los dos millones y medio de firmantes de la solicitud, no el premio Nobel ruso de medicina.