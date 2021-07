Después de 11 días de bombardeos israelíes sobre Gaza, en mayo de este año se generó un cambio radical en la percepción de la opinión pública mundial en torno a ese conflicto del Medio Oriente y hoy es posible avanzar en la solidaridad y el activismo a favor del pueblo palestino como antes no se podía , asegura Maren Mantovani, directora del Comité Palestino por el BDS, como se denomina al movimiento por el boicot, la desinversión y las sanciones como una forma de presión contra el sistema de apartheid de Israel.

Otra campaña es la promoción de un boicot comercial a la poderosa industria armamentista israelí, una de las mayores del mundo, que exporta hasta 70 por ciento de su producción militar a países del sur global, particularmente en América Latina. Francisco Abogasi, de la Pontificia Universidad de Chile y coordinador del movimiento BDS latinoamericano, recordó que las armas que han sido utilizadas recientemente para reprimir a los jóvenes en las favelas de Brasil y en las protestas estudiantiles de Colombia y Chile son compradas a Israel.

Budour Hussein, abogada y periodista palestina radicada en Jerusalén, describió los rasgos que tiene el movimiento palestino actual, lo que piden y piensan los jóvenes en la calle. “A los que crecimos después de la intifada nos dijeron la generación perdida porque sólo queremos vivir. Y sí, queremos vivir, hacer tik toks, subir fotos en Instagram, pero también queremos nuestra libertad, nuestra identidad palestina, no la que aprendimos en la escuela donde domina la narrativa sionista. Decimos: soy palestina y punto . No hablamos de derecho internacional. No esperamos ya nada de los líderes del mundo ni de los demás gobiernos, ni de la autoridad palestina ni de los partidos. Hay una ausencia de liderazgo y sólo vemos posible el cambio desde la calle”.