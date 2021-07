Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 8

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el viernes, por seis horas, la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez; exigen a las autoridades educativas que reconozcan la cadena de cambios escalafonarios realizada al margen de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

El coordinador en Los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), Julián Hernández Gutiérrez, manifestó que cerraron la vía en demanda de que se instale una mesa de diálogo con el subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León, con la finalidad de que se validen las órdenes de comisión de los docentes que participaron en el trámite interno de cambios en la región.

Nosotros tenemos un proceso que, como magisterio del NEI, practicamos desde hace más de 40 años, respetando la antigüedad en el servicio docente, méritos y experiencia académica , explicó.

Los compañeros que ingresan a trabajar en la región, comentó, son enviados a las escuelas más lejanas y los que van generando antigüedad se acercan a los planteles más privilegiados. En San Cristóbal tenemos espacios educativos que tienen una zona educativa de 100 por ciento (lo que significa que ganan más) y en otros municipios de 60 por ciento .

Detalló que los inconformes del NEI hemos demostrado voluntad política en las mesas de trabajo que se han hecho; aportamos pruebas con base en datos, que ya fueron entregadas al director de Educación Indígena, Silvestre Hernández Clara, a quien le dijimos que el proceso interno de cambios ya se realizó .