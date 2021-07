Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 4

Sonoyta, Son., El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía de México se está levantando, está casi a 85 por ciento en relación con antes de la pandemia y expresó: después de los comicios del 6 de junio se debe buscar la conciliación y poner por delante al pueblo de México .

Incluso resaltó: Mi reconocimiento a los que votaron por otros partidos y otros candidatos. No pueden ser mal vistos, excluidos. Ya pasó la campaña .

Al iniciar una gira de tres días por Sonora, el mandatario expresó que su gobierno está en favor de que se puedan hacer negocios, no un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco que incumpla con su función social .

También, en el que será el plantel Sonoyta de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, insistió que las relaciones con el gobierno y, sobre todo, el pueblo de Estados Unidos son buenas y puso como ejemplo la donación de un millón 350 mil vacunas Janssen, de Johnson & Johnson.

No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos porque necesitamos mantener una buena vecindad. Desde luego, con respeto mutuo y a nuestra soberanía, porque México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente y soberano. Y así lo entendió el presidente Donald Trump y el presidente Joe Biden , puntualizó.

La de este fin de semana es la primera gira que, tras las elecciones, el Presidente hace acompañado de una gobernadora en funciones, Claudia Pavlovich, surgida del PRI, y un gobernador electo, Alfonso Durazo, quien fue postulado por Morena.

López Obrador celebró la buena relación con Pavlovich y contrastó con otros gobernadores que, en ejercicio de sus derechos, políticas, criterios y de su libertad, buscaron la confrontación con el gobierno que represento .