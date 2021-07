En el recuento, vale mencionar que de marzo a la fecha, los jueces De la Peza y Gómez Fierro concedieron los recursos a empresas trasnacionales que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo , lo que mandata la Ley de la Industria Eléctrica. Apenas 24 horas después de que dicha legislación fuera promulgada, el segundo de los justicieros empezó a conceder suspensiones a diestra y siniestra para, según él, no generar una ventaja indebida a los participantes del mercado eléctrico (léase para no afectar las jugosas prebendas que el régimen neoliberal les concedió).

La Jornada (César Arellano García) lo publicó así: el citado segundo tribunal colegiado aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión del colegiado aún no ha sido publicada, pero está firme . De marzo a la fecha, los justicieros de la oligarquía concedieron los recursos a empresas trasnacionales para evitar afectaciones por los cambios contenidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

A partir de que los justicieros procedieron en el sentido descrito, el presidente López Obrador anunció: vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética (de Peña Nieto) para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional .

Desde entonces, mientras los justicieros otorgaban suspensiones como si se tratara de repartir tortillas, el mandatario ha reiterado que no estamos cancelando la reforma energética, sino procurando quitarle las aristas más filosas, lo que más daña, y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a defender este punto .

Además, ha dicho López Obrador, el mercado eléctrico en el país está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué si en España tienes un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; se ha hecho un cálculo general de que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos leoninos; los dueños de las empresas extranjeras están muy molestos y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica; la verdad es que abusaban vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidios .

Las rebanadas del pastel

No hay sorpresas, porque desde su nombramiento se advirtió que nada bueno sucedería en el Banco del Bienestar con una itamita (sin experiencia en el sector) al frente de la institución. ¿Resultado? Pérdidas por 426 millones de pesos (a marzo pasado) y el mayor índice de morosidad de la banca de desarrollo, de acuerdo con la CNBV; prácticamente uno de cada cinco pesos de cartera de crédito se encuentra vencido ( La Jornada, Julio Gutiérrez).

