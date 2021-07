Exhorta a profundizar el cambio a tres años del triunfo popular

A

tres años del triunfo popular de 2018 se empezaron a sentar las bases de un cambio en nuestro país que se deberá profundizar, donde es indispensable la participación no sólo del gobierno, sino del pueblo en general, y de la izquierda en particular, hoy ausente de las grandes decisiones.

El Presidente rinde un informe breve y optimista. Hace bien con dar la cara amable de su proyecto y mandar señales de esperanza, pues hay razones para ello. A él no le corresponde hacer la autocrítica de lo que no ha funcionado, ya que los lobos, en su afán de recuperar lo perdido, se valdrían de ello para tratar de hacer valer sus perversos intereses.

Para Morena hubiera sido importante que la conmemoración del triunfo hubiera sido en todos los estados, donde se escuchara a la militancia, sus inconformidades y análisis sobre el proceso electoral, así como el actuar de los gobiernos del partido, además de hacer un ejercicio de autocrítica que trazara colectivamente el camino a seguir hacia adelante y, sobre todo, hacer una evaluación de si se está o no cumpliendo con su papel de profundizar la 4T.

Pero la cúpula optó por hacer un acto faraónico que me recordó a las cargadas priístas de aquellos años, lleno de triunfalismo y cubierto de fáciles aplausos que tratan de enterrar la autocrítica y la responsabilidad ausente de quienes tenían a su cargo el proceso electoral donde se cosecharon derrotas, así como la designación de muchas candidaturas por encima de las bases. Morena y sus militantes de abajo son mucho más que eso, esperamos que puedan corregir el rumbo para ser un factor que verdaderamente contribuya a profundizar la 4T y sea un partido de proyecto colectivo y no de grupos que ya están pensando en el 24.

Benito Mirón Lince

Un bello recuerdo de Helguera