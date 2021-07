Las condiciones no favorecieron a Verstappen, quien comandó al inicio de la jornada, pero se rezagó al tercer lugar con la pista mojada. Hamilton superó 189 milésimas a Bottas y .217 a Verstappen en el feudo de Red Bull.

Seguro que tienen algo extra guardado , dijo Hamilton, quien no gana desde el Gran Premio de España el 9 de mayo. Hemos podido progresar un poco, pero no lo suficiente para reducir (la brecha ante los Red Bull). Anticipo que mañana apretarán un poco más. Básicamente se han apropiado de la iniciativa en las clasificaciones que nosotros solíamos tener. No entiendo de dónde la han sacado (la velocidad extra), pero es algo impresionante y tenemos que emplearnos a fondo para igualarlos .