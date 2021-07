Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. a10

La selección femenil podría pagar parte del castigo de dos partidos a puerta cerrada por el grito homofóbico ¡eeeh, puto! en el preolímpico varonil, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aceptó que espera indicaciones de la FIFA para saber cuáles serán los duelos correspondientes a la sanción. Ante tal noticia, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se pronunció para evitar que el equipo de mujeres sea afectado.

Estamos a la espera de la determinación por parte de la FIFA respecto de la definición específica de los partidos donde se aplicará la sanción recibida. La FMF no tiene injerencia alguna para elegir los encuentros en los cuales se deberá aplicar el castigo y rechaza categóricamente estar buscando afectar a la selección femenil , dijo el organismo.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, reconoció que al ser dos partidos los que serán penalizados, uno podría corresponder a la próxima fecha FIFA del conjunto femenil.

Hay una para la selección varonil en septiembre y otra para la femenil. La sanción podría ser pagada por las dos selecciones, no lo sabemos, hasta que la FIFA lo diga , indicó a la cadena Multimedios.

El máximo ente rector del balompié mundial castigó a México por el grito homofóbico en el preolímpico de Guadalajara. De Luisa señaló que el organismo internacional sólo dijo que deben ser dos partidos para la selección mexicana de local a puerta cerrada, sin especificar si serán para el representativo juvenil, femenil o varonil.