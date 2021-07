▲ El compositor británico. Foto Wikimedia Commons

El movimiento presto de El verano , de Las cuatro estaciones de Vivaldi, lo escribió pensando en la manera como John Bonham aporreaba la batería . El abanico se abre del barroco al heavy metal.

La ironía también es materia predilecta de Max Richter: su bello álbum titulado 24 Postcards in Full Colour, son 24 miniaturas que él anunció, entre carcajadas, como tonos para teléfono celular .

Escribió su ópera SUM a partir del libro del neurocientífico David Eagleman, Cuarenta historias de la otra vida: la vida después de la vida.

La neurociencia en pleno está en su álbum colosal Sleep, escrito para ser escuchado mientras dormimos, como un experimento para demostrar cómo la música interactúa con nuestros estados de conciencia.

Esa música sigue las enseñanzas de Oliver Sacks y también las de David Eagleman, con un quinteto de cuerdas, una soprano que emite sonidos sin palabras mientras Max Richter descrucifica las teclas de su piano, de un órgano y de su legendario sintetizador Moog.

Escuchar el álbum Sleep, de Max Richter, induce al sueño profundo. Recomiendo.

Sus capítulos oníricos se inician con Dream One (before the wind blows it all away) partes 1 a 8, luego un interludio: Cumulonimbus y pasamos al Dream Two (entropy).

La mayor influencia de Max Richter proviene de la polifonía isabelina; en su obra Sleep podemos identificar los siguientes elementos: música ritual, ambient, música drone, white noise, gospel, canción de cuna, trance, para conformar lo que las nuevas investigaciones musicológicas, así como el conocimiento budista, denominan: un continuo.

Para referirse a esa obra singular, Sleep, destinada a que la escuchemos mientras dormimos, Max Richter nos remite a una frase de Heráclito: aún sumergida en el sueño, el alma labora y ayuda a hacer un mundo mejor. Y remata con versos de Samuel Taylor Coleridge: ¿qué tal si dormiste y qué tal si / mientras dormiste soñaste / y qué tal si en tu sueño / llegaste al cielo y ahí / cortaste una rara y hermosa flor, y qué tal si / cuando despertaste / tenías la flor en tu mano?

Frente a la complejidad del arte y de la vida moderna, lamenta Max Richter, hemos perdido la capacidad de soñar, de imaginar, de valorar la fantasía. Hemos perdido, dice, la capacidad de amar y de cantar una canción de cuna.

En su nuevo disco, Voices, Max Richter nos hace soñar con un mundo mejor, por eso voces de niños y mujeres y hombres de muchas partes del mundo en muchos idiomas nos recitan los Derechos Humanos y por eso suenan ecos de la música de Beethoven, ese gran luchador social de quien se ha cultivado una fama contraria a sus efectos revolucionarios.

Un buen ejemplo de cómo en la historia se ha intentado desvirtuar a Beethoven, es la traducción ñoña de Himno a la alegría en lugar del original: Himno a la libertad.

Además de pasajes en piano acústico, en los que Max Richter rescata el carácter revolucionario de Beethoven, cuando interpreta una larga pieza en órgano, juraríamos que estamos ante una de las partituras de Arvo Pärt, porque suena completamente a Arvo Pärt, pero es Max Richter.

Así es la magia de las afinidades musicales.

Recomiendo rescuchar el álbum Sleep, de Max Richter, para lograr sueño profundo y reparador, y recomiendo escuchar, después de despertar, su nuevo disco: Voices, y así podamos convertir el mundo en un lugar mejor.