Para el creador, que durante más de 20 años se ha dedicado a exaltar las artes orientales, en especial la danza Butoh, explica que el sutra no es un acto de fe sino una interpelación directa. Es una disertación lógica contundente; te pone contra la pared y ya tú sabes si después decides regresar a lo de siempre o transfigurar la existencia a cada momento hasta desaparecer .

El bailarín y coreógrafo Espartaco Martínez Cárdenas expone en Sutra del corazón una metáfora de lo que no somos e invita a la liberación. La propuesta se presenta hoy y mañana en el Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte (Munal).

En entrevista, el coreógrafo añade que en torno a la danza se han soldado dos conceptos: cuerpo y movimiento ; sin embargo, considera que el movimiento no es danza, pero la acción, los verbos, las decisiones crean un fenómeno.

El cuerpo se torna fetiche, el culto a la imagen personal es penosa, una ilusión detrás de lo que aparentan los movimientos, y la danza se vuelve banal porque no sabes qué te mueve. En el sutra no existe el cuerpo, no existe la forma; hay algo oculto.

De acuerdo con Martínez, tenemos dos opciones: aceptar o no la insignificancia como una palanca a la felicidad; arriesgarse al deseo y promesa de eternidad donde existe el sólo por hoy, el ahora. El sutra nos habla de la conciencia de la inconsciencia; nos deja ver, nos recuerda la finitud .

Espartaco Martínez ofrecerá cuatro funciones de Sutra del corazón, hoy y mañana a las 12 y 13:30 horas en el Patrio de los Leones del Munal (Tacuba 8, Centro Histórico).