n la elección de hace tres años platiqué en estas páginas sobre el propósito personal de convertir mi sufragio en vía de expresión para los agravios, anhelos y sueños de la multitud a la que amo. En el sentido de mi voto habrían de congregarse rostros y voces conocidas e íntimas, caras de personas a las que no conozco o no conocí en persona y sin embargo admiro, pero también muchos, la mayoría, con los que no he tenido relación pero cuyas causas y luchas han sido mi norte en la vida (https://is.gd/17zW9e).

Dictaron el sentido de mi voto los familiares, consanguíneos o no; los asesinados por el régimen priísta clásico y por el régimen neoliberal que le sucedió, así como los que dedicaron su vida a luchar por un cambio nacional y a buscar alternativas democráticas y con sentido popular; las mujeres a las que amé y las que me amaron y los amigos de juventud; los jornaleros agrícolas; los alumnos de las escuelas normales rurales; las víctimas de la guerra calderonista; las comunidades en resistencia contra el saqueo y la depredación; las mujeres víctimas de las odiosas violencias del patriarcado; el magisterio democrático, los médicos sin trabajo, los enfermos sin hospital, los jóvenes sin universidad y las familias de clase media ahogadas en deudas; los difuntos a los que devoró la tierra y los aún no nacidos que nos sucederán.

A tres años de distancia encuentro que mi ínfima participación –uno entre 30 millones– en la insurrección popular pacífica del 1º de julio de 2018 fue una decisión acertada y que el gobierno que se instauró cinco meses después ha honrado la memoria de los muertos, ha mejorado sustancialmente las condiciones de los vivos y ha sentado bases trascendentes para el bienestar de quienes han de venir.

Si en el camino se cometió un error importante, éste fue el de subestimar la profundidad de la pudrición heredada por el neoliberalismo oligárquico y la solidez de la urdimbre de complicidades, impunidades e intereses enquistada en instituciones públicas y en organizaciones privadas. Atrincherados en esas miserias y disfuncionalidades, los intereses oligárquicos han obstaculizado y retrasado el ritmo de la transformación, aunque no han podido detenerla y mucho menos revertirla. Pero en 2018 no había manera de comprender en toda su dimensión fenómenos de descomposición que son como los icebergs, de las que sólo se ve la punta.