Viernes 2 de julio de 2021, p. 14

El Congreso del Trabajo (CT), la mayor central sindical en el país, exigió respeto a la autonomía de los sindicatos nacionales y que se les tome en cuenta para que no vuelvan a ser excluidos, como sucedió en la reunión que sostuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con líderes laborales mexicanos.

Reyes Soberanis Moreno, quien encabeza el organismo que agrupa a 60 confederaciones y sindicatos del país, señaló que en una negociación –como la que se desarrolló a propósito del capítulo laboral del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)– debe tomarse en cuenta la postura de los trabajadores mexicanos a través de sus organizaciones sindicales .

No es la forma de que nos ayuden. Hay mecanismos que se han dado con el fin de apoyar a los trabajadores, pero si no se toma en cuenta su opinión, no se está respetando la libertad sindical, no se puede hablar del fortalecimiento de sus derechos humanos y sociales , subrayó.

El pasado 8 de mayo, expertos laborales mexicanos se reunieron con la vicepresidenta Harris, en el contexto de su visita a México, en la que se calificó a la reforma laboral –que es parte del T-MEC– como histórica y revolucionaria .