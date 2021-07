Frente a integrantes del gabinete legal y ampliado reunidos en Palacio Nacional, destacó que bajo el criterio de que la paz es fruto de la justicia , se atiende a los jóvenes, a los desposeídos, a los pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales.

“Son los cárteles de Jalisco, del Pacífico o el de Guanajuato los que ya había, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros medios más humanos y eficaces”, señaló.

En materia de seguridad pública también hemos avanzado, aun con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas delictivas cuando llegamos; no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio , señaló en su informe trimestral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que hay gobernabilidad en el país y en lo que va de su administración no se han creado nuevos grupos delictivos; los cárteles actuales ya estaban cuando inició el sexenio, subrayó.

El mandatario agradeció al gabinete de seguridad y de las instituciones que se han comportado a la altura de las circunstancias , por demostrar su vocación en el servicio público y en las convicciones sociales.

Enseguida hiló el tema de la elección del mes pasado; sostuvo que en Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones, y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los estados.

Destacó que su objetivo es establecer una verdadera democracia; “posiblemente haya a quienes no les gusta mi estilo de gobierno, pero nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Los logros están a la vista.

Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país, sin violar derechos humanos ni reprimir al pueblo , sostuvo.

La recompensa de la tarea de gobierno, prosiguió, es estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo, y gozar de la inmensa felicidad al ayudar a vivir a todos en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero.