Durante el informe de su gobierno correspondiente al trimestre abril-junio, emitido en esta ocasión al cumplirse tres años de su triunfo en las urnas, el mandatario habló de indicadores económicos favorables y recuperación en todos los sectores productivos, con una perspectiva de crecimiento del país de 6 por ciento, en el contexto de cifras sin precedentes de remesas. No ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la población , subrayó.

En materia económica, refirió estabilidad de precios de gasolinas, diésel y luz, no así en el caso del gas, aspecto que será corregido pronto, aseguró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica, y que México no está ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares de fallecimientos por Covid .

Aseguró que su gobierno ha hecho todo lo humanamente posible para sortear los estragos de la pandemia: respondió a tiempo, sin titubear, para salvar vidas, a partir del reforzamiento del sistema de salud pública que estaba en ruinas.

En 15 meses, el presupuesto del sector se ha incrementado en 70 mil millones de pesos; igualmente, destacó, se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales, y se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud, a fin de que ningún enfermo se quedara sin una cama.

Aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por Covid , sostuvo.

En cuanto a la vacunación, indicó que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos del país; hasta ayer, México había recibido 57 millones 336 mil dosis e inoculado a 35 por ciento de la población adulta, y se espera llegar a 100 por ciento en octubre. En este proceso destacó el apoyo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China e India.