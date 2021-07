Una vez que festinó el triunfo de la alianza Juntos Hacemos Historia y la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, garantizó que no desaparecerán los programas sociales, como la pensión a los adultos mayores, el apoyo a los niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres ni la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tampoco los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Banco de Bienestar, Internet para Todos ni el Proyecto del Istmo de Tehuantepec. Nada que vaya destinado a los pobres, a quienes aborrecen, porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas.

Dio a conocer el resultado preliminar de una reciente encuesta telefónica de su gobierno –realizada hace tres días– con los siguientes resultados: Respecto al año pasado, ¿cómo es si situación económica actual? Mejor, 15.3 por ciento; igual, 42.9; peor, 40; no sabe o no contestó, 1.9 por ciento. Otra. ¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año? Mejor, 38.4 por ciento; igual, 26.8; peor, 23.2; no sabe o no contestó, 11.6. ¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Mejor, 41.4 por ciento; igual, 23.9; peor, 26.9; no sabe o no contestó, 7.8.

En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor, 19.7 por ciento; igual, 33.3; menor, 43; no sabe o no contestó, 4 por ciento. ¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Sí, 64.7 por ciento; no, 31.1; no sabe, 2.5; no contestó, 1.6 por ciento. ¿Está usted de acuerdo con ese cambio? Sí, 87.4; no, 9.6; no sabe, 1.6; no contestó, 1.4 por ciento.