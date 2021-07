Por ello, la labor de Ruta Sonora nunca termina. Porque no es una cartelera o agenda exhaustiva; es un lugar de observación macro, de las tendencias musicales, así como de la evolución creativa y de la industria; un constante estar al día de sus mutaciones y aportaciones. Un lugar que consigna ese ajetreo, cuyo espíritu abierto sigue intacto desde su primera aparición (29 de junio de 2001: https://bit.ly/365tncy ): esas ganas de dar cabida a diferentes tendencias y géneros, que van quedando como referentes históricos de cada época.

Con el tiempo, las redes sociales hicieron que un concepto como éste dejara de ser algo aislado; los actos under empezaron a ser cada vez más visibles, y qué bueno. Pero también creció el monopolio de grandes conciertos, para irse apoderando del espacio público, la agenda y el management, aislando así de nuevo a los artistas independientes, que nunca dejan de surgir en nuevas camadas.

Fabrizio y esta autora vimos que era preciso dar cuenta de todo ese trabajo, no sólo a modo de crónica, sino como espacio cómplice de una escena que se parte la crisma y está siempre luchando por llegar a más gente; un megáfono que ayudara a ampliar su mensaje, invitando a los lectores a que fueran parte de la misma escena.

ace 20 años, ya como colaboradora desde 1997 en la sección Espectáculos de este diario, iniciada por Fabrizio León, quien escribe llegaba cada semana con numerosas propuestas para notas, dada la efervescencia subterránea musical del entonces Distrito Federal. Pero no había espacio para tanto. En esos días, los únicos medios de difusión para ello eran las cadenas de e-mails y los volantes de papel. Raves multitudinarios; colectivos de arte sonoro, videoarte, diseño y performance; vestíbulos, patios, cantinas del Centro Histórico, tomados para la fiesta; toquines en unos cuantos foros incipientes: todo ello, a pesar de estar construyendo comunidad y enlaces culturales, era invisible para la mayoría de los habitantes. Ningún medio masivo de comunicación estaba informando sobre esas actividades en las que se involucraban miles de jóvenes.

Ruta Sonora es en esencia amor a la música y sus espacios. Ganas de compartir sonidos y conceptos claves de cada momento. Entender a la música como un proceso que no puede desligarse del acontecer social; que es gozo pero también es lucha estética, económica, de clase, de género, racial, política.

Gracias a todos los que durante dos décadas han leído este recoveco, el cual no hago sola sino que es construido por todos los que en él confían y buscan tener un diálogo con muchos otros amantes del rock y sus entornos.

Para celebrarlo, hoy hay festejo: mesa chorera presencial con Pato (Maldita Vecindad), Torreblanca, Alex González (editor de Marvin), Sylvia Aradillas (promotora) y su servidora, en La Juanita (Insurgentes Sur 230, Roma); 19 horas, acceso libre (cupo limitado): https://bit.ly/3wcgo3t.

Foo Fighters y Pal Norte

Esta semana se anunciaron los primeros masivos tras pandemia, para fines de 2021, con la esperanza de que puedan realizarse, una vez que la vacunación en México ya haya cubierto a la mayoría de los adultos: 1. Festival Pal Norte (12 y 13 de noviembre) en Monterrey, con Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, El Tri, Ely Guerra, Enjambre, Hello Seahorse!, Kinky, entre muchos otros. Info y boletos: www.tecatepalnorte.com. 2. Con mismas dudas, los citados Foo Fighters, encabezados por Dave Grohl, están programados para el 10 de noviembre en Foro Sol (a la venta: 6 y 7 de julio); anuncio que se da después de que la banda del ex Nirvana llevara a cabo el 20 de junio el primer concierto masivo en quince meses, para el Madison Square Garden de Nueva York: la condición fue presentar certificado de vacunación anti Covid-19.

Lila Downs. Toquín pacheco. Cierra Ciclo Hipnosis

Viernes 2. Toquín pacheco: Semáforo Verde (festejando la despenalización de la cannabis) con música sicodélica ad hoc: B.A.R.D.O.S.S., Rostro del Sol y Jaus; pinchando: Davo Peñaloza. Alicia (Cuauhtémoc 91-A, Roma); 19 horas, $100 (presencial; sólo 120 personas).

Domingo 4. Lila Downs y su gran espectáculo de música tradicional (concierto en palcos privados al aire libre, para dos a seis personas); 19 horas, $650 a $1740 por palco; boletos: https://bit.ly/3ydtuij.

Miércoles 7. Más música lisérgica con Vaya Futuro y Sunset Images, cerrando el Ciclo Hipnosis; repite Davo pinchando. Indie Rocks! (Zacatecas 39, Roma); 19 horas, $150 (presencial, cupo limitado).

