ontinúo el análisis de los resultados electorales de carácter nacional, la votación para diputaciones federales (DF), en la ZMCM (zona metropolitana de la CDMX). Hoy analizo si fueron, como se ha sostenido en la agria disputa política, los estratos sociales no pobres los que votaron contra la 4T y los pobres a favor de la 4T. Analizo los resultados de la votación para DF por alcaldías y municipios tanto en el conjunto de la ZMCM como en CDMX y la ZCEM (zona conurbada del estado de México); enfatizo los contrastes entre ambos subconjuntos. Presento los resultados en un cuadro y una gráfica. Encuentro en la CDMX una importante asociación positiva entre pobreza y votos por la 4T, mientras en la ZCEM tal asociación es muy débil. La explicación de la diferencia debe tener factores políticos actuales (p. ej. qué partido gobierna y la posible presencia de voto de castigo) e históricos (p. ej. bastiones de algún partido), pero esto no lo analizo por razones de espacio. Tomé la definición reducida de ZMCM como la ciudad de México más los 28 municipios del Edomex significativamente cubiertos por el área urbana de la CDMX. Los cálculos de pobreza extrema y pobreza total son del Evalúa CDMX con los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población de 2020 (resultados en proceso de publicación). Ya que dicha fuente no permite calcular la pobreza de ingresos (pues no capta esta variable), sólo pobreza por NBI (necesidades básicas insatisfechas) que incluye: vivienda (materiales y espacios); agua, drenaje y excusado; seguridad social; salud; educación; bienes durables en el hogar; energía, telefonía; e Internet. En el cuadro se muestran 12 valores del coeficiente de determinación, R², que es el concepto estadístico que mide el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente (en nuestro caso el voto por la 4T) explicado por la variabilidad de la variable independiente (la pobreza extrema o la pobreza). Es igual al coeficiente de correlación (r) elevado al cuadrado, mismo que expresa el grado de relación o dependencia que existe entre las dos variables. Por ser r un número igual a uno o menor, al elevarlo al cuadrado disminuye. Por tanto, R² es siempre igual o menor a r. (p.ej. si r=0.50, R² será igual 0.25). En los renglones del cuadro se presentan los agregados geográficos: CDMX, ZCEM y ZMCM (suma de las dos anteriores). En las columnas se presentan las dos opciones de medición de la pobreza: pobreza extrema (PE) y pobreza total (PT), cada una de las cuales se subdivide en dos versiones de los votos a favor de la 4T denominadas JHH versión corta que excluye los votos por el PVEM cuando éste no estuvo en alianza con Morena y PT, es decir, cuando no tuvo la misma candidatura para las DF; en JHH versión larga se incluyen todos los votos del PVEM, haya o no compartido la misma candidatura. Tenemos entonces cuatro cálculos de R² para cada agregado geográfico (12 en total). Observamos, primero, que los valores de R² son siempre mayores para PT que para PE. La variable que se asocia mejor, es la variable de elección, es PT. Segundo, observamos que de las dos versiones de voto por la 4T, la larga (incluir siempre los votos del PVEM) se asocia mejor con la PE o PT en la CDMX y en la ZMCM y menor en la ZCEM (aunque ello con una diferencia muy pequeña). La variable de elección de voto es, por tanto, la larga (incluir siempre los votos por el PVEM). Tercero, los valores de R² en la ZCEM son menores a 0.1 (valores de r menores a 0.32) con PE, e igual a 0.15 o menores (r igual o menor a 0.39) con PT. Entre las dos variables de elección el valor de R² en la ZCEM es 0.13 (r igual a 0.36). Podemos concluir que los votos para DF a favor de la 4T están determinados en la ZCEM en muy baja medida por la PE o la PT. Cuarto, en la CDMX los valores de R² y, por tanto de r, son mucho más altos, en todos los casos que en la ZCEM. Para las variables de elección, PT y versión larga del voto, la R² es de 0.62 (r igual a 0.79), determinación y asociación muy fuertes. La pobreza es un factor explicativo central del voto por alcaldía para DF en la CDMX. Fue una elección de clase. Quinto, los resultados para la ZMCM están a la mitad del camino. Las explicaciones de estos hallazgos quedan pendientes, pues requieren análisis detallados e incluso históricos.