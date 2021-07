E

n su informe de ayer con motivo del tercer año del triunfo histórico del pueblo de México , el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se registran signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica , toda vez que en el último trimestre se redujo el número de contagios y decesos, al tiempo que la recesión quedó atrás y los indicadores macroeconómicos apuntan a un fuerte repunte tras la pandémica sacudida de 2020.

En esto último coinciden los especialistas del sector privado (35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero) permanentemente consultados por el Banco de México (BdeM), quienes en la encuesta divulgada ayer (correspondiente a junio de 2021) por el banco central estiman que para el presente año el crecimiento sería de 5.8 por ciento en el producto interno bruto, proporción 0.64 puntos porcentuales mayor a lo por ellos mismos previsto en mayo pasado.

En donde tales especialistas ponen peros es en el comportamiento de la inflación general, porque en su análisis la estimación anual crece de 5.02 por ciento en mayo a 5.58 por ciento en junio, lejos de la meta del Banco de México en este reglón (3 por ciento, con una diferencia de más-menos un punto porcentual).

Eso por lo que toca a los especialistas consultados por el BdeM, porque, en su informe, el presidente López Obrador señaló que en el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado, la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año . Además, dijo, el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor de 6 por ciento. No hemos contratado deuda pública adicional y, como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno. El salario mínimo ha aumentado 44 por ciento en términos reales, como no se veía en 36 años .

En otro corte sobre la situación económica del país, el mandatario detalló que las reservas internacionales del BdeM se han incrementado 11 por ciento a lo largo de la presente administración, al pasar de 173 mil 775 millones de dólares el 30 de noviembre de 2018 a 192 mil 886 millones al cierre de ayer, es decir, una diferencia positiva cercana a 20 mil millones de billetes verdes.