yer, primero de julio, se cumplieron tres años de la elección del presidente López Obrador, que reunió más de 30 millones de votos. Los partidos y sus candidatos que gobernaron a México durante casi un siglo fueron derrotados por amplio margen. El sondeo de esta semana tuvo una participación de 7 mil 623 personas de la República. Utilizamos el software SurveyMonkey, el cual impide que un participante vote más de una vez. Además, ven al instante que su votó contó y se contó bien. Los resultados del sondeo pueden consultarse en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Hubo 7 mil 623 participantes; en Twitter, mil 293; en El Foro México, 719 y en Facebook, 5 mil 611.

Opiniones Twitter

Falta por hacer, pero han cambiado para bien muchas cosas en pro de los desfavorecidos.

@abrisenoas /Ocotlán

He votado Por AMLO desde 2006. Votaría por él siempre que apareciera en una boleta. Su proyecto de nación es muy bueno, el combate a la corrupción es uno de los motivos más poderosos que me hizo ilusionarme con este gobierno.

@Alejandra Gabriela García Carrillo /Pachuca

Tal vez no es lo que se esperaba pero no puede hacer más, le entregaron un país completamente destruido y ha hecho lo que puede.

@Sararomina /Toluca

En mayo de 2006 fui deportado por segunda vez de Estados Unidos, y ya no regresé más, me quedé en México y desde entonces he votado por López Obrador. Espero que quien venga en 2024 continúe su proyecto, sobre todo para seguir curando a México de su cáncer: la corrupción.

@Javier_Esflo /Chetumal

Si en ese entonces estaba seguro, hoy día más. Las otras opciones sólo se han desprestigiado sistemáticamente estos tres años.

elhuno1996 /CDMX

Es el gobierno por el que mi familia y yo hemos esperado, hoy estamos felices. Gracias López Obrador por ser incansable y perseverante.

@Claudia_ag /Aguascalientes

AMLO está haciendo lo que se esperaba que hiciera el PAN cuando tuvo el poder: desmantelar las estructuras de corrupción enquistadas en el gobierno. ¿Qué hicieron en lugar de eso? Utilizar esas mismas estructuras y hacerse cómplices del PRI. ¿Así como se podría votar por ellos?