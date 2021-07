Yo, a mis siete décadas, también me comprometo como ciudadano a honrar la memoria de nuestro querido Helguera, a poner en cada día de vida el empeño de hacer algo por esa patria que él y nosotros anhelamos.

El pasado miércoles, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se estrenó la sección, Quién es quién en las mentiras de la semana , a mi juicio es una acción política y cultural plausible en pro de los derechos ciudadanos a la información, ya que busca anular la pobreza intelectual, la creación de rumores y, sobre todo, la confusión en el criterio social que desdibuja la realidad.

Enhorabuena por esta sección en la conferencia presidencial.

Crescencio Aguilar Macías

Opina sobre el juicio a los ex presidentes

Las redes sociales suelen ser peligrosas cuando las utilizan personas como Vicente Fox o Felipe Calderón. Me los imagino en su muy exigente día a día –uno mientras graba videos cantando Las mañanitas, otro tomando su celular para tuitear–. Esto, claro, después de ver que Andrés Manuel López Obrador pretende realizar una consulta ciudadana para determinar si los ex presidentes deben de ser enjuiciados por sus actos del pasado.

¿Qué dirán los tuits? Lugares comunes, por supuesto. Que si el actual jefe del Ejecutivo es un dizque dictador, que si las consultas populares son un acto de autoritarismo… en fin, puras patrañas que solamente denotan el miedo a la participación popular.

Me pregunto si vale la pena que se juzgue a los ex presidentes por delitos que tal vez ya prescribieron. Carlos Fuentes lo responde al comienzo de La silla del águila: El secreto priva, es cierto, pero basta una revelación para convertir la ufana impunidad de un gobernador o de un mandatario en vergüenza colectiva que el cinismo del poderoso no alcanza a someter .

Jesús Abraham Guerrero Hernández

Invitación

Los niños como instrumento de guerra psicológica

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 936 invita al análisis y reflexión: Los niños como instrumento de guerra psicológica, con la participación del psicoanalista J. Antonio Lara Peinado, el psicoterapeuta José García y el médico Hiram Trejo. Este viernes 2 de julio a las 17 horas. En vivo y suscríbete por

youtube buzonciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno Víctor Hugo Alpizar