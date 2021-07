Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 2 de julio de 2021, p. 26

Buenos Aires. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó ayer la importancia de la recuperación del plan Conectar Igualdad que durante su gobierno (2007-2015) logró repartir 5 millones de computadoras destinadas a la educación, y que fue interrumpido por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), al entregar 10 mil laptop en el municipio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof.

Demando además al Fondo Monetario Internacional (FMI) no condicionar al país en las negociaciones para el pago de la deuda que contrajo la administración anterior, y advirtió sobre el bombardeo mediático de la oposición contra la campaña de vacunación y otras medidas en el contexto de la pandemia.