Periódico La Jornada

Viernes 2 de julio de 2021, p. 25

Nueva York. La Organización Trump, empresa matriz de Donald Trump y su familia, y su ejecutivo más fiel, fueron acusados formalmente de 15 cargos criminales ante el Tribunal Supremo de Nueva York, y aunque el ex presidente no fue acusado personalmente, el caso ahora pone en riesgo su futuro económico y político.

La Organización Trump y su principal ejecutivo financiero Allen Weisselberg –quien ha sido el socio más fiel de la familia durante más de 48 años y que ayer ingresó al tribunal esposado y escoltado por detectives policiacos– fueron acusados de múltiples delitos para manipular y defraudar al fisco en una operación que manejaron a lo largo de 15 años.

Abogados de la empresa y, por separado, abogados de Weisselberg, se declararon no culpable ante los cargos formulados por el fiscal distrital de Nueva York, Cyrus Vance Jr, y aprobados por un gran jurado despues de casi tres años de investigación.

Los cargos fueron revelados en el tribunal estatal e incluyen defraudación al fisco por pagos bajo la mesa a empleados de la empresa Trump, entre ellos Weisselberg, beneficios no reportados al fisco incluyendo pagos por departamentos, colegiaturas, autos Mercedes-Benz, fraude fiscal, falsificación de documentos y hasta robo al fisco.

Para ponerlo en claro, éste fue un esquema amplio y audaz de pagos ilegales , declaró el fiscal asistente Carey Dunne en la presentación de cargos en el tribunal, y señaló que fue operado y aprobado a los niveles más altos de la empresa.

Las primeras declaraciones de Trump y sus abogados en respuesta a los cargos fueron las esperadas, al tratar de descalificar el caso como un ataque políticamente motivado, táctica ya muy común y conocida del ex presidente y sus asesores.

La cacería de brujas política por la izquierda radical demócrata, con Nueva York ahora asumiendo la tarea, continúa , acusó Trump en una declaración. Está dividiendo a nuestro país como nunca antes .

Un abogado de la Organización Trump comentó a reporteros que si el nombre de esta empresa fuera otro, no creo que estos cargos se hubieran presentado . Una declaración emitida por la empresa sostuvo que los fiscales estaban buscando usar a Weisselberg como un peón en el juego para dañar a Trump. Esto no es justicia; esto es político .

Weisselberg, después de que escuchó los cargos contra él, fue liberado sin fianza, aunque aparentemente debió entregar su pasaporte al ser considerado un riesgo de fuga. Pasó frente a la masiva presencia de medios y periodistas en las afueras del tribunal sin ofrecer comentario.

Aunque Trump no fue acusado personalmente, esta investigación criminal continúa y los fiscales han dejado en claro que no se puede descartar la formulación de más cargos contra el propio ex presidente, su familia y otros cómplices, y el gran jurado que aprobó estos cargos sigue en funciones hasta noviembre. Si en el futuro Trump es acusado de un delito criminal, sería el primer ex presidente en tener ese honor.