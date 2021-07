Ángela Rodríguez narró a su llegada a la fiscalía de Tamaulipas que su hijo David Emanuel Ramírez Rodríguez, chofer de Uber en Nuevo Laredo, desapareció el 4 de mayo. Ella presentó la denuncia en esa ciudad, pero le dijeron que no se podía hacer nada .

Yo los quiero vivos o muertos. Ellos dejaron a una niña de nueve años, de quien me hago cargo, pero no hay avances de la búsqueda , expresó Villafaña Cavazos. No obstante, confió en que las autoridades de ambos estados los encuentren.

Hasta el jueves, el colectivo Todos Somos Uno de Nuevo León había contabilizado 111 personas desaparecidas en ese tramo carretero.

Búsquedas en San Fernando

El colectivo de madres e hijas de desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, empezó a buscar en piletas y cisternas rastros de sus seres queridos. En 2010 fueron asesinados en esa localidad 72 migrantes y en 2011 se descubrieron fosas clandestinas con 193 cuerpos de pasajeros de autobuses.

Pala en mano, Jorge Macías Espinosa, comisionado de Personas Desaparecidas en la entidad, ingresó a una vieja cisterna para dar con rastros de alguno de los 3 mil desaparecidos en San Fernando durante la última década.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares de ausentes iniciaron la exploración en un terreno de más mil 500 metros cuadrados lleno de escombros, basura y animales muertos para encontrar restos humanos inhumados clandestinamente el año pasado, según denuncias anónimas que recibieron.

Una treintena de miembros del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, junto con representantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte llegaron temprano al predio ubicado entre las calles Cuarta y Flamingo, colonia Granjas de Chapultepec, para iniciar los trabajos supervisados por personal de la fiscalía estatal.