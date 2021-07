De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 2 de julio de 2021, p. 3

Louis Andriessen, aclamado compositor y pianista holandés, considerado un gigante de la música contemporánea, falleció a los 82 años en la ciudad de Weesp, en los Países Bajos.

Aunque no se dieron detalles de las causas, su muerte fue confirmada por su casa editora Boosey & Hawkes. En diciembre de 2019 se dio a conocer que padecía demencia, aunque la música fue persistente en su memoria fragmentada y seguía improvisando en el piano.

El músico estadunidense Steve Reich escribió ayer: “Fue el gran compositor neerlandés de nuestro tiempo. Fue un gusto conocerlo cuando ambos éramos jóvenes. Desde sus maravillosos De Staat y Hoketus mostró su amor por Stravinski y el jazz, hasta su profundamente reflexivo Writing to Vermeer, nos deja gran número de piezas provocativas e inteligentemente conmovedoras”.

La noticia originó el sentimiento de tristeza que se expandió en Internet, tanto por colegas, como John Adams y la mexicana Gabriela Ortiz, como por melómanos que recomendaron videos con diversas interpretaciones, entre las que se multiplicaron Unión de trabajadores (1975), Hoketus (1975-1976) y De Tijd (1979-1981), por ejemplo.

En marzo pasado se publicó el álbum The Only One, con una de las obras finales de este compositor brillantemente influyente , creada en 2018.

La Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen y la soprano Nora Fischer culminaron la grabación del ciclo de canciones orquestales, en el remanente de la pena que causó la noticia de la demencia de Andriessen. No hay sensación de poderes menguantes ni pérdida de espíritu iconoclasta en sus 20 minutos desconcertantemente surrealistas , escribió en su reseña la BBC.

Estrechó lazos con grandes autores, como el lenguaje de Reich, y se percibe la influencia de Ígor Stravinski en sus composiciones; fluyó el gusto por las big bands del jazz y el serialismo del siglo XX. Tiempo, materia y velocidad, palabras que compartieron nombre entre sus obras, también lo podrían definir.