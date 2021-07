▲ Urgen a no precipitar la regulación sobre uso lúdico del cannabis. Foto Alfredo Domínguez

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 1º de julio de 2021, p. 17

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la declaratoria de inconstitucionalidad que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre cinco artículos de la Ley General de Salud, referentes al consumo lúdico de la mariguana, generará más problemas, pues continúan vigentes los artículos del Código Penal Federal que sancionan con prisión la siembra, cosecha y posesión del cannabis.

Advirtió que la resolución de la Suprema Corte “no atiende el problema del consumo, del prohibicionismo de la hierba. No está resuelto el tema, y se está generando una expectativa falsa y confusión entre la sociedad. El Congreso, añadió, tiene que legislar, me parece lo más adecuado, aunque con la decisión de la SCJN, ya no estamos obligados a ello, pero lo más adecuado es que legislemos .

La Cofepris no puede legislar