a semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sala Segunda tomó una resolución histórica que viene a reivindicar el derecho constitucional a la huelga, plasmado en el artículo 123 de la Carta Magna. Fue una decisión unánime relacionada con reafirmar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en favor de los trabajadores de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, ubicada en San Martín Sombrerete, Zacatecas. Esta postura del más alto tribunal del país se tomó en contra de un sindicato blanco, charro, que la empresa Grupo México de Germán Feliciano Larrea había introducido ilegalmente, por la fuerza, para terminar con la huelga legítima de los mineros estallada desde el 30 de julio de 2007.

Tuvieron que pasar casi 14 años para que se hiciera justicia, ya sin la intervención de los gobiernos panistas y priístas anteriores, que actuaron en contubernio, por corrupción y con una complicidad cínica y descarada en favor de la empresa de Larrea. La SCJN fue contundente al reafirmar que durante una huelga, las relaciones laborales están suspendidas y por tanto no se puede conformar un padrón de los trabajadores y menos violentar bajo ninguna circunstancia el propio conflicto por el cual se estalló la huelga. Por tanto esta es una reivindicación de este derecho que no es más que el último recurso que tiene un trabajador para defender y proteger sus intereses, el cual algunas empresas estaban manipulando y querían intervenir para desaparecerlo.

Es más, el Congreso Constituyente de 1917 definió esta trascendental teoría al confirmar que la huelga no es el conflicto, sino la solución al mismo. Larrea y su grupo México ya habían intentado en otras ocasiones romper con la huelga, utilizando un grupo de golpeadores al servicio de la CROC y fracasaron. Después volvieron a intentarlo con una camarilla de golpeadores y drogadictos armados que tomaron la posesión de la mina temporalmente, organizando sus fiestas y orgías adentro y con la complacencia de la empresa que había promovido el asalto ilegal, violento y arbitrario, contra los verdaderos y auténticos mineros.

Esas acciones de terrorismo empresarial son precisamente las que han obstaculizado hasta ahora que México se transforme en una nación moderna con democracia, libertad y justicia. Con esa mentalidad obsoleta y retrógrada, los Larrea, Bailleres y Ancira Elizondo representan una época oscura y tenebrosa del esclavismo disfrazado y no han querido crear una nueva mentalidad empresarial, se oponen al desarrollo de un nuevo sindicalismo, a construir un nuevo país, una gran nación para el beneficio de todas y todos los integrantes de esta gran sociedad.

Lo que no saben esos empresarios, o no lo quieren aceptar, es que México ya cambió. Que hay nuevas reglas, estrategias y políticas que buscan privilegiar a los que menos tienen y a los grupos más atrasados y marginados de la población. Se oponen al proyecto de transformación económica, política y social y no comparten por supuesto, e incluso lo extrañan, que el poder económico ya no puede influir y decidir sobre el poder político, ni sobre la voluntad de las mayorías.