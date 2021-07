El PRI no puede darse el lujo de la simulación , y hacer como que evalúa y reconduce su proceder, sus estrategias y sus actitudes hacia el futuro, advirtió la ex dirigente de ese partido, Dulce María Sauri. Resaltó que el Revolucionario Institucional está obligado a llevar a cabo una confrontación aquí y ahora para poder ganar el futuro .

Presidenta de la Cámara de ­Diputados, Sauri Riancho resaltó que todos los órganos del PRI deben funcionar y la actual dirigencia que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, tiene que rendir un informe de los resultados del pasado 6 de junio al Consejo Político Nacional y una preparación del mismo con la participación de la Comisión Política Permanente.

Entrevistada en el marco de la Comisión Permanente, indicó que reconoce que el interés del partido está en este momento en apoyar a todos los candidatos, tanto locales como federales, que presentaron impugnaciones ante los órganos electorales. Esto es fundamental para nosotros; sin embargo, el PRI debe realizar las cosas bien y a tiempo.