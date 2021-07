Así lo indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual señaló que algunas de las fallas de la dependencia en esta materia fueron que no distribuyó de manera correcta dos fondos entre las entidades federativas en 2020, y no presentó evidencia de haber vigilado a los municipios que contraen deuda y que ésta no rebasara cierto límite.

No obstante, la Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados , debido a que no distribuyó de manera correcta los montos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y del de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorial del Distrito Federal entre las entidades federativas durante 2020 .