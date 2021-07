Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 1º de julio de 2021, p. 3

La consulta popular sobre el eventual juicio a los ex presidentes del periodo neoliberal suscitó un nuevo debate en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Morena acusó al organismo de boicotear el éxito de este ejercicio porque solamente pretende instalar 57 mil casillas y no ha iniciado desde ahora la difusión de este ejercicio so pretexto, según el representante Sergio Gutiérrez Luna, de que la convocatoria establece el 15 de julio para comenzar esta promoción.

Se apela a la carencia de dinero

Las imputaciones de Gutiérrez Luna fueron reviradas por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien le recordó que estos acuerdos se adoptaron en Consejo General y Morena nunca los objetó, por lo que jurídicamente ya no es posible rehacer y redimensionar la organización de la consulta popular.

Sin responder a por qué nunca objetó legalmente los acuerdos, el representante de Morena aseveró que los problemas técnicos se pueden solucionar con voluntad y cuestionó que el INE sólo apela a la carencia de dinero para evadir la promoción de la consulta.

Sin aludir a las imputaciones de Morena, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, manifestó que de los 285 mil ciudadanos que se requieren como funcionarios de casilla, ya han aceptado 97 mil y 81 mil de ellos han sido capacitados, esto es 34 por ciento de lo requerido. La consulta va por la participación ciudadana , agregó, y será el mejor ejercicio de los que se han realizado con o sin fundamento legal .