Multan al Verde

El Instituto Nacional Electoral resolvió 60 procedimientos en materia de fiscalización contra partidos políticos nacionales y locales, de los cuales 56 fueron desechados, una queja fue infundada y, respecto a tres procedimientos oficiosos ordenados por el instituto, uno se declaró infundado y dos fundados en contra del Partido Verde Ecologista de México y el Partido Libre de Aguascalientes. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que al PVEM se le impuso una sanción de 5 millones 492 mil pesos por omitir reportar verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor , mientras al Partido Libre de Aguascalientes se le multó con 5 mil 914 pesos por no reportar siete cuentas bancarias . Pueden inconformarse en el Tribunal Federal Electoral.

Ombudsman Social

Asunto: Scotiabank, Infonavit

Adquirí un departamento en Tultitlán, estado de México, en un remate que hizo Scotiabank. Lo obtuve mediante un crédito Infonavit. En el año 2016 me percaté de que las escrituras que están a mi nombre no corresponden a la dirección del predio, por lo que no puedo regularizar y actualizar mis servicios. Me dirijo en primera instancia al jurídico de Scotiabank, y me informa que es cosa de Infonavit, voy a Infonavit y me dice que ellos no arreglan eso, que vaya con el notario, que de igual manera me dice que no es de su competencia, que el error lo tiene que resolver Infonavit. He acudido también con abogados distintos y no he logrado regularizar mis escrituras. Solicito su intervención para mi caso.

Míriam Castaño Roa /CDMX (verificado por teléfono)

