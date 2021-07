Me di cuenta que no era una novela sobre La Conquista , dijo durante la presentación de la novela que transmitió editorial Planeta por redes sociales. A través del relato histórico podemos ver esa transformación del mexica en cristiano. Fue un momento de enriquecimiento y pérdida también; de cambio de cultura, tradiciones y dioses, ese periodo era el que quería retratar .

Sobre Tecuixpo, renombrada Isabel por los españoles, hay mucha historiografía. Pero el gran público, empezando por mí, no está familiarizado con ese nombre . Ella estuvo presente en el gran encuentro entre Moctezuma y Cortés en 1519, estuvo en la ciudad durante la matanza del Templo Mayor. La casaron cinco veces, primero con Cuitláhuac y Cuauhtémoc, los dos últimos tlatoanis; sus otros tres maridos fueron los españoles Alonso de Grado, Pedro Gallegos y Juan Cano. Cortés le otorgó la encomienda de Tacuba.

Martínez-Belli se puso en los zapatos de una mujer de esa época, pero sabiendo que quien encontraría las páginas es el lector de hoy. Juego; la ficción me permite las licencias de mirada de la mujer de hoy, que ya no se conforma con la sumisión y no acepta el discurso de ser domesticada. Me di cuenta de que la novela ganaba. Lo logré tanto que para mí ya no es de otra manera: Tepuixco es esa niña valiente, arrojada, osada, rebelde, que lucha con todo lo que ella es .

La novela histórica no es una novedad para la escritora catalana, pues en otros de sus libros ha sido su punto de abordaje. Por ejemplo, Carlota (2019) es sobre la emperatriz del fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo y El ladrón de cálices (2010) se desarrolla en el contexto de la tragedia de Tlatelolco en 1968. Su debut literario, con el que alcanzó gran éxito de ventas, fue con Por si no te vuelvo a ver (2007), donde sitúa a los persona-jes junto a Diego Rivera en el contexto posrevolucionario, un retrato de una época marcada por el fragor de la lucha armada .