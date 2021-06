Por otro lado, no todas las preguntas deben ser aceptadas: ¿Ortega o la democracia? Emplazamiento humillante cuando el interpelado carece de información para responder. Y a la inversa, los que cuentan con ella, y se ven en aprietos para sortear las trampas del llamado nuevo sujeto bélico ­comunicacional .

Si analizar es descomponer y recomponer, el periodismo de guerra frustra cualquier intento de analizar nada con objetividad. Porque su prioridad consiste en impedir la recomposición de lo analizado. Para el periodismo de guerra, cuya acta de nacimiento fue registrada tras el ataque a las Torres Gemelas (11-S-2001), no hay verdades, hechos, análisis. Sólo concede espacios para interpretar y opinar sin fundamentos. Y así, coaccionado, al amable público sólo le resta “dar el like” y suscribir tocando la campanita.

Un gran periodista mexicano, Francisco Martínez de la Vega (1909-85), dijo: El más alto de los intereses en los artículos que abordan temas políticos no puede ser dejado al libre juego de los intereses, sino que el interés social sea servido . Ahora bien. ¿Cómo hace el articulista político para cumplir con el referido interés social (sus lectores), prescindiendo del libre juego de los intereses en Nicaragua? ¿Cómo hace para enfrentar a Univisión, Televisa, CNN, Infobae, The New York Times, El País, de España?

Y ya que estamos: ¿cómo consiguió El País mi correo privado? ¿Podrían sus genios dejar de acosarme con ofertas de suscripción? Sé que no lo harán. Entonces, recomiendo a sus lectores que echen un ojo al libro El País, la cultura como negocio, de Manuel García-Viñó (Editorial Txalaparta, Tafalla, Navarra, 2006).

En este oficio, se puede manipular inescrupulosamente al lector, o contribuir a su capacidad de discernimiento. Y también se puede patear la pelota fuera la cancha, eludiendo responsabilidades. Después de todo, poco cuesta, técnicamente, rechazar o aceptar al presidente de Nicaragua por lo que hoy es, o ponderarlo por lo que ayer fue.

El filósofo español Francisco Carmona Nenclares (1901-79), de grata memoria en México, escribió: El estilo es la expresión o manifestación de algo que nos tortura por dentro y lucha por surgir. Es el reconocimiento de una inquietud profunda . Y esto lo que me pasa con Nicaragua.

Le dejo la pelota picando en el área. Pero si requiere más información puede picar aquí https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:116965-como -usaid-fachada-de-la-cia-creo-el-aparato-mediatico- antisandinista-en-nicaragua.