Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. 9

El gobierno respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso lúdico de la mariguana, vamos a evaluar qué sucede: si vemos que, en vez de ayudar, perjudica, pues plantearíamos un cambio, enviaría de acuerdo a mis facultades una iniciativa de ley (al Congreso) , adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina celebrada en el recinto art déco del Salón Tesorería, reiteró que habrá de procurar tener, con respeto, buenas relaciones con los gobernadores. Uno de ellos, el de Michoacán, Silvano Aureoles, se presentó afuera de Palacio Nacional –poco antes de las siete de la mañana– con una carpeta bajo el brazo que contenía (describió de distintas formas) las pruebas de la participación del crimen organizado en las campañas de Morena. Hasta reprochó que “al Presidente lo están engañando y no podemos permitir que México se convierta en narcoestado, por eso se lo debo entregar en la mano”.

Recordado por su impostura (el último hecho público en Aguililla contra un profesor de educación básica), Aureoles montó una escena: se sentó sobre un banquito de plástico verde, de espalda a una reja de metal, impecable en el vestir, zapatos y calcetines de moda y marca. Fue ignorado por López Obrador. Recibió un no como respuesta, y le recomendó dirigirse al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Hay que respetar la investidura presidencial , repuso el mandatario. Y así el gobernante de Michoacán permaneció más de cuatro horas, sin respuesta alguna, para luego marcharse.