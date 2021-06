Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. 5

Si bien hay negociaciones entre México y Estados Unidos para la reapertura de la frontera común, es probable que ese país mantenga por tiempo indefinido las restricciones a la mayoría de los viajes terrestres, admitió ayer el canciller Marcelo Ebrard, quien advirtió, además, que la pandemia de Covid-19 podría convertirse en endémica si no hay acuerdo global para un acceso más equitativo a las vacunas.

En una conferencia de prensa a distancia luego de participar en la reunión de cancilleres del G-20 en Matera, Italia, Ebrard explicó que México espera que la reapertura de la frontera con Estados Unidos sea gradual y no que todas las restricciones se levanten en una fecha determinada.

Agregó que México busca que las autoridades estadunidenses amplíen el número de actividades consideradas como esenciales, lo que permitiría aumentar los flujos fronterizos en medio de la crisis sanitaria.