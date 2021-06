Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021

No queremos medicamentos a cuentagotas. No buscamos soluciones parciales , porque las terapias para el cáncer incompletas son inservibles para los pacientes, afirmó la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. En una carta a la opinión pública, los afectados por el desabasto de medicinas indicaron que ya no confían en las autoridades porque hacen promesas y no las cumplen.

En la misiva afirmaron que en los hospitales persiste el desabasto, sobre todo en los estados de la República, donde los afectados se están sumando a las movilizaciones de protesta. La falta de tratamiento integral, seguro, de calidad y eficiente, es un problema que se vive en todo México, señalaron.