n la mañanera de ayer el presidente López Obrador calificó de segunda Conquista de México la masiva llegada de trasnacionales españolas a México, sin generalizar , durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto (sin olvidar a Zedillo), durante los cuales se recurrió a la vieja práctica de intercambiar oro por espejitos, no sin antes recibir sus respectivas mochadas. Todo les entregaron –subsidios incluidos– y el país nada recibió a cambio.

Lo dijo así: (se respeta sintaxis) fue como la segunda Conquista, vinieron y agarraron a México como tierra de conquista las empresas españolas. No generalizo, porque hubo algunas que cumplieron, pero, a ver, Repsol, en la época de Peña, le vendieron hasta acciones que eran de Petróleos Mexicanos, acciones que valían 5 pesos se las dieron en 80 centavos, contratos para la compra de gas de 26 mil millones de dólares, la entrega del contrato para extraer supuestamente más gas de la cuenca de Burgos en Tamaulipas, saquearon, no sacaron más gas, porque estaban bien apalancados. Luego viene OHL, lo mismo. Desde antes, Iberdrola.Hay hasta una investigación ahora en España por sobornos de altos funcionarios de Iberdrola, cometieron hasta la ofensa de llevarse a trabajar al ex presidente Calderón como consejero. Una burla .

Repsol no ha sido la única, pero sí una de las principales privilegiadas por los gobiernos de los últimos tres tristes inquilinos de Los Pinos. Desde la concesión territorial en la Cuenca de Burgos (la zona gasífera más grande del país), por medio de los denominados contratos de servicios múltiples (un invento privatizador de Fox, que garantizará la autosuficiencia gasera ; hoy, México es importador neto de ese carburante), pasando por la desastrosa, fallida y onerosa asociación de Pemex con esa trasnacional (sin olvidar los contratos integrales –vil copia de los contratos de riesgo del alemanismo, cancelados en 1970– que el Borolas utilizó de disfraz para acelerar la privatización de Pemex), hasta la generosa atención que recibió este consorcio gracias a la reforma energética de Peña Nieto.