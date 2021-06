Los argumentos de este señor deambulan con esa argumentación, hablando de leyes y la transgresión de las mismas, como un hecho que venía a corroborar su papel de provocadores, expresa: estos politicastros sin partido se volvieron delincuentes al violar la ley 1055 .

Este componente de violación de leyes que criminalizan a los objetores, me hace recordar las leyes establecidas en los años 70, en tiempos de las dictaduras militares en el Cono Sur, realizadas y armadas para la persecución de los opositores políticos.

En la argumentación pro régimen, todos son agentes del gobierno estadunidense, iniciando por dos vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, cuatro activistas, periodistas, dos miembros de una ONG y otros.

La detención de posibles candidatos a las elecciones es una muestra clara del carácter dictatorial de este gobierno antisandinista, antilaico, antifeminista y homófobo, que de hace años realiza la dupla gubernamental Ortega y señora. Todo ha sido persecución política a los cuadros históricos del sandinismo revolucionario.

Basta recordar el acorralamiento y acoso realizado por ese gobierno contra el poeta y ex ministro de Cultura Ernesto Cardenal.

Este artículo es un acto infamatorio a la historia realizada y vivida por el pueblo nicaragüense, en su lucha antidictatorial y por una democracia real, parlamentaria y social.

Eduardo Mosches

Trámite de tarjeta Bienestar lleva 2 años

Ya tengo 70 años; desde que cumplí 68 empecé a hacer trámites para obtener la tarjeta Bienestar.

Llamo a las oficinas y me toman los datos, pero no he tenido la fortuna de obtener esta pensión. No sé qué más hacer. El número para localizarme es: 55-3244-5636

María Elena Cruz Hernández

Invitación

Análisis y reflexión de la coyuntura política

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión número 935 invita a su An álisis y reflexión de la coyuntura política, con el economista y luchador social Alfredo López. Hoy a las 17 horas.

En vivo, suscríbete por:

YouTube buzonciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Berinstáin, Teresa Moreno y Víctor Hugo Alpízar.