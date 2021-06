Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. a11

Barcelona. El argentino Lionel Messi todavía no llega a un acuerdo para un nuevo contrato con el Barcelona, club en el que ha hecho toda su carrera, por lo que su asociación de 21 años con los catalanes podría llegar hoy a su fin. El máximo goleador de todos los tiempos de los azulgranas, quien llegó al equipo con 13 años en el 2000, podría quedarse más allá del 30 de junio como agente libre; sin embargo, oficialmente no pertenece al club hasta que no plasme en papel una renovación del contrato. Una falta de acuerdo con Messi dañaría la imagen del equipo y del presidente Joan Laporta, además pondría de manifiesto la precaria situación financiera del club.